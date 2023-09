‘Os Verdes’ consideram que o programa urbanístico da Câmara do Funchal para a Praia Formosa, que contou com a “benevolência e cumplicidade” do Governo Regional, “contraria todas as medidas de adaptação e de precaução” que deveriam ser tomadas para preservar a orla costeira da Madeira e garantir a segurança das populações.

12 Setembro 2023, 11h49

O partido ‘Os Verdes’ mostraram a sua oposição ao programa urbanística previsto para a Praia Formosa, localizada no Funchal (Região Autónoma da Madeira), no âmbito da consulta pública que terminou a 7 de setembro.

“É escandaloso que o Programa de Ordenamento da Orla Costeira da Madeira (POCDAM), cuja discussão pública encerrou em março deste ano, tenha sido deliberadamente “arrumado na gaveta” para permitir o avanço deste projeto”, disse a força partidária.

O partido diz que não se opõe à reabilitação da praia Formosa, sublinhando que esta zona “deve passar por uma intervenção de outro tipo, indo de encontro a algumas das propostas apresentadas por ‘Os Verdes’ nesta consulta pública”.

A força partidária considera que o programa urbanístico da Câmara do Funchal para a Praia Formosa, que contou com a “benevolência e cumplicidade” do Governo Regional, “contraria todas as medidas de adaptação e de precaução” que deveriam ser tomadas para preservar a orla costeira da Madeira e garantir a segurança das populações.

‘Os Verdes’ alertaram também para o Programa de Ordenamento da Orla Costeira da Madeira (POCDAM), que prevê uma subida do nível médio do mar (NMM), de 3.4mm/ano, na praia Formosa.

O partido considerou de “extrema gravidade, de um grande cinismo político, e de duvidosa legalidade” que este Programa Urbanístico de Base (PUB), para a Praia Formosa, possa avançar antes da aprovação e entrada em vigor do Programa de Ordenamento da Orla Costeira da Madeira (POCDAM).

Para ‘Os Verdes’ este Programa Urbanístico “consubstancia um aumento dos riscos” na praia Formosa e uma “maior degradação” dos valores naturais da ilha.

“Um aumento muito grande da área impermeabilizada agravará os riscos de cheias. Um aumento muito significativo da pressão humana (projetos hoteleiros) terá impactos significativos nos efluentes rejeitados ao mar e na qualidade das águas, assim como nas dificuldades de evacuação em caso de intempéries, nomeadamente de galgamentos marítimos”, considerou o partido.

A força partidária alertou que os estacionamentos propostos em caves que ficam ao nível (atual) do mar ou até

abaixo “podem vir a representar uma tragédia”, acrescentando que esta situação é tanto “mais grave” que os

perfis longitudinais apresentados, nos documentos disponíveis, “não correspondem à realidade” no terreno.

“Estes apresentam quase 10 metros de desnível entre o nível do mar e a área de implantação dos hotéis, o que não corresponde à realidade. Parece-nos que não há vontade de tirar consequências da tragédia de 2010”, disse o partido.

“Um aumento muito substancial de carros, vai contribuir para uma degradação da qualidade do ar”, sublinhou ‘Os Verdes’.

Para a força partidária o programa urbanística vai usurpar, à população do Funchal e da Ilha da Madeira, “um dos poucos e o maior acesso” público ao mar.

“A “invasão hoteleira” desta área arrasta consigo uma “invasão turística” que contribuirá para reduzir o espaço para a população local da maior praia do Funchal, muito frequentada pela população, por ser de acesso fácil ao mar e dos poucos gratuitos, no Funchal”, salientou Os Verdes.

Para o partido o parque urbano, previsto para a praia Formosa, “não passa de um chamariz enganador” e de uma “justificação para desviar as atenções” do verdadeiro objetivo deste projeto para esta zona do Funchal, ou seja, a aprovação de um conjunto de empreendimentos hoteleiros que “irão ocupar a maior parte da área delimitada por esta Unidade de Execução da Praia Formosa (UEPF), criando uma pressão urbanística com graves consequências sobre a maior praia pública do Funchal”.

A força partidária reforça que a requalificação da praia Formosa “não pode depender” de interesses privados, acrescentando que a Câmara Municipal do Funchal e o Governo Regional têm, se “tiverem vontade política” para tal, todas as condições para proceder à requalificação da zona.

“‘Propomos que esta requalificação seja feita com materiais adequados, não impermeabilizantes e que seja, ainda, criada uma ligação de minibus elétrico à praia Formosa a partir de diversos pontos do Funchal, na época balnear, para reduzir o número de carros e de necessidade de estacionamento”, sugeriu a força partidária.

Para a força partidária “mais uma vez” os governantes colocaram os interesses económicos dos poderosos “à frente” da defesa do bem e do interesse comum, tanto a nível ambiental como social.

“Caso este Projeto Urbanístico Base, para a Praia Formosa prossiga, ‘Os Verdes’ responsabilizam desde já as forças políticas que aprovarem estes projeto e governantes, em concreto, pelos riscos que fazem correr às populações e pelos danos que podem vir a acontecer no futuro”, referiu o partido.

Câmara do Funchal aprova unidade de execução

A Câmara do Funchal aprovou a unidade de execução para a Praia Formosa em julho, em reunião de Câmara.

O projeto de requalificação para a Praia Formosa tinha sido apresentado no início de julho pela Câmara do Funchal. A ideia é que esta área esteja requalificada até 2025.

Para além de uma área de estacionamentos com cerca de 600 lugares, estão previsos oito a nove acessos ao mar públicos e gratuitos, ficando ainda uma área reservada à instalação de apoio à praia, que será concessionada, explicou a autarquia.

Está contemplada também uma zona verde com uma área de 38 mil metros quadrados.

O presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, referiu que já está concluída a requalificação de 600 metros de extensão da promenade, faltando 400 metros.

Pedro Calado acrescentou que até o verão de 2024 deverá estar aberto ao público pelo menos um parque de estacionamento com capacidade para 250 lugares.