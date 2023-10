A startup portuguesa pretende continuar a revolucionar serviços ao domicílio, desta vez além-fronteiras.

23 Outubro 2023, 11h27

O startup portuguesa Oscar, que disponibiliza serviços de limpeza e reparações em casa, iniciou o processo de internacionalização com o arranque de uma operação na capital de Espanha. A aplicação passou a estar acessível aos espanhóis que pretendam chamar um técnico em cerca de 30 minutos, informou a empresa esta segunda-feira.

A decisão surge após ter concluído uma ronda de investimento no valor de 1,1 milhões de euros liderada pela Lince Capital, com o apoio da Olisipo Way e investidores internacionais, entre os quais Tony Honkanen, diretor de expansão internacional do unicórnio Wolt.

Para a Oscar, Espanha é um mercado com “um ecossistema muito procurado por startups de tecnologia e empreendedorismo no setor dos serviços de casa”. No entanto, os planos vão mais além: uma possível entrada em Barcelona, na Catalunha, para continuar a missão de “trazer transparência a esta indústria em plena” Península Ibérica.

A Oscar contratou um country manager em Espanha e a app, à semelhança de Portugal, conta com mais de 150 serviços de limpeza e reparação a um preço fixo, sem necessidade de solicitar orçamento. Neste início de internacionalização, terá realizado “centenas” de serviços por dia em Madrid, de acordo com a informação transmitida aos meios de comunicação social.

“O mercado espanhol esteve sempre nos nossos planos e as primeiras semanas em Madrid não podiam ter corrido melhor”, comentou o CEO, João Marques, acrescentando que esta é a “única aplicação em Espanha que consegue responder a um serviço em menos de 30 minutos e eliminámos completamente a necessidade de pedir um orçamento”, porque “todos os serviços têm um preço fixo que o cliente pode verificar antes de pedir um serviço”.