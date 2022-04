Óscares 2022: Polícia estava pronta para deter Will Smith após agressão

O estalo que Will Smith deu a Chris Rock podia ter feito com que o ator passasse a noite numa cela, uma vez que a polícia estava pronta para deter o vencedor do Óscar de Melhor Ator, revela a “BBC”. O produtor Will Packer contou à “ABC TV” que a polícia perguntou ao humorista se queria que eles tomassem as providências necessárias mas Chris Rock terá afastado a possibilidade.

“Eles estavam a dizer-lhe: Sabe, isto é… agressão, esta foi a palavra que eles usaram no momento. Disseram-lhe [a Chris Rock], ‘nós vamos buscá-lo. Estamos preparados para o ir buscar agora. Pode apresentar queixa. Podemos prendê-lo'”, relembrou Will Packer ao programa.

“Eles estavam a apresentar-lhe opções. Enquanto falavam, o Chris não mostrava interesse. Ele dizia que estava bem e chegou uma altura em que lhe disse para que ele os deixasse terminar de falar. “Os outros agentes da LAPD acabaram de expor as opções e perguntaram se ele queria que fosse tomada alguma atitude. Ele disse que não”, adiantou o produtor.

Desde o momento da agressão, Will Smith já pediu desculpas a Chris Rock pela via do Instagram. No âmbito do estalo esteve uma piada de Rock sobre a sua de Will Smith, Jada Pinkett Smith e o facto de usar cabelo rapado, questionando se esta se estava a preparar para o filme “G.I Jane 2”.

Após a cerimónia dos Óscares, a polícia de Los Angeles falou publicamente a anunciou que “o indivíduo envolvido se recusou a registar um relatório de ocorrência. Se desejar realizar queixa numa data posterior, a LAPD estará disponível para concluir o relatório de investigação”.

Na passada quarta-feira, três dias após a entrega dos galardões, a Academia dos Prémios divulgou que foi pedido que Will Smith abandonasse o Dolby Theatre, algo que o ator recusou. “Ainda que gostaríamos de esclarece que o senhor Smith foi convidado a abandonar a cerimónia e se recusou, também reconhecemos que poderíamos ter lidado de forma diferente com a situação”.

A organização da entrega dos prémios já revelou que vai avançar com um processo disciplinar contra o ator, e que a reunião para discutir uma sanção vai acontecer no próximo dia 18 de abril, onde irá realizar também um balanço dos prémios. A reunião pode decretar uma “suspensão, expulsão ou outra qualquer sanção permitida pelo código de conduta”.