Pablo Reboiro está no N26 desde 2018, ocupando até agora o cargo de responsável global da estratégia do banco digital. O objetivo, garante, é continuar a fazer crescer a base de clientes através de uma oferta competitiva de produtos em Portugal e Espanha.

28 Junho 2023, 10h13

O N26 anunciou a nomeação de Pablo Reboiro como diretor-geral para Portugal e Espanha. O responsável está no banco digital desde 2018, tendo desempenhado várias funções na empresa, liderando atualmente a estratégia global da entidade.

De acordo com um comunicado divulgado esta quarta-feira, o novo diretor geral vai orientar o rumo do banco nos mercados português e espanhol, “apostando no crescimento da base de clientes através de uma oferta competitiva” de produtos.

Pablo Reboiro vai substituir Marta Echarri, tendo exercido funções de diretor geral interino desde a sua saída. Antes do N26, tinha trabalhado na Accenture enquanto consultor estratégico especializado em inovação no sector bancário.

“É uma honra liderar o mercado espanhol na empresa em que desenvolvi grande parte da minha carreira profissional”, afirma Pablo Reboiro no comunicado, sublinhando que a “visão do N26 é ajudar as pessoas a melhorar a sua relação com o dinheiro através de um banco que lhes permite gerir as suas finanças à sua maneira”.

Hoje, continua, “representamos uma verdadeira alternativa à banca tradicional, oferecendo praticamente os mesmos serviços, embora com maior foco na tecnologia e a um preço mais baixo. Na minha nova posição, continuarei a trabalhar para atrair novos clientes para uma experiência bancária excelente e totalmente digital”.