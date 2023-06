Os pagamentos a beneficiários diretos e finais do PRR ultrapassaram a barreira dos dois mil milhões de euros esta semana, de acordo com o Ministério da Presidência.

23 Junho 2023, 20h30

Os beneficiários diretos e finais já receberam mais de 2.037 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), informou esta quinta-feira o Ministério da Presidência. Nos primeiros seis meses do ano, foram as empresas os beneficiários que mais pagamentos receberam, de acordo com o gabinete de Mariana Vieira da Silva.

“Os pagamentos aos beneficiários diretos e finais do PRR atingiram esta semana os 2.037 milhões de euros. Este montante representa um crescimento de mais de 44% desde o início do ano (mais 627 milhões de euros)”, sublinha o Ministério da Presidência.

