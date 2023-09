Os dados são da EasyPark, que permite pagar o estacionamento pela via digital. Correspondem ao período compreendido entre o início de julho e o final da primeira quinzena de agosto.

22 Setembro 2023, 13h15

O pagamento digital do estacionamento continua a crescer em Portugal, de tal forma que os pagamentos por telemóvel aumentaram 45%, entre 1 de julho e 15 de setembro, face ao mesmo período do ano passado. Os dados são do grupo EasyPark, cuja aplicação móvel permite pagar os parquímetros através de canais digitais.

Em comunicado, faz-se saber que uma parcela significativa dos utilizadores não são residentes em Portugal. Destes, os espanhóis foram líderes do ‘ranking’, seguidos por franceses e alemães. De recordar que em julho se registaram oito milhões de dormidas, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Por outro lado, os portugueses que viajaram para o estrangeiro e utilizaram a EasyPark para estacionar as viaturas escolheram Marbella, Coruña e Copenhaga como os seus destinos de eleição.

A diretora do grupo EasyPark em Portugal, Jennifer Tavares de Sousa, não tem dúvidas de que “para muitos condutores do norte e centro da Europa que estão muito habituados a utilizar os telemóveis para realizar a maioria dos seus pagamentos é uma vantagem poder utilizar a mesma aplicação que usam nos seus países de procedência no destino de férias”.