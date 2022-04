Página sobre os Direitos Humanos bloqueada na Rússia

O acesso à página da ‘Human Rights Watch’ foi interditado na Rússia por ordem da Procuradoria-Geral, noticia a “Interfax” esta segunda-feira, 18 de abril.

De acordo com a agência de notícias russa, em causa está um artigo sobre a “operação militar especial” da Rússia na Ucrânia.

O Roskomnadzor, a entidade que regula as comunicações no país, terá restringido o acesso a uma página dentro do site ‘Human Rights Watch’ na sequência de uma ordem tomada pela Procuradoria-Geral russa em 12 de abril.

Um correspondente da “Interfax” terá tentado aceder ao ‘Human Rights Watch’, mas sem sucesso, pelo que todo o website terá sido bloqueado.

No dia 8 de abril, o ministério da Justiça ordenou o encerramento do gabinete da ‘Human Rights Watch’ no país, bem como o escritório de outras 14 organizações não-governamentais estrangeiras, entre as quais a Amnistia Internacional, a Fundação Carnegie e a Fundação Heinrich Boll.