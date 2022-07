“País de acolhimento e integração”. Augusto Santos Silva enaltece vitória de Pichardo no triplo salto

Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, parabenizou este domingo Pedro Pablo Pichardo pelo título de campeão do mundo do triplo salto, com uma publicação no Twitter onde recuperou algumas das expressões que já tinha proferido no Parlamento no debate sobre imigração e que levou a uma polémica com o Chega.

“Parabéns a Portugal, país de acolhimento e integração”, escreveu Augusto Santos Silva, tendo em conta que Pedro Pablo Pichardo, apesar de ter nascido e competido com a bandeira de Cuba, país onde nasceu, tem desde 2017 a nacionalidade portuguesa.

Parabéns ao novo campeão mundial do triplo salto, Pedro Pablo #Pichardo! Parabéns a Portugal, país de acolhimento e integração.#Eugene2022 #WorldAthleticsChamps#WorldAthleticsChampionships2022 — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) July 24, 2022

Recorde-se que na passada segunda-feira, os 12 deputados do Chega abandonaram a sessão do Parlamento, acusando o presidente da Assembleia da República de não ser isento. Em debate estavam projetos de alteração à lei da nacionalidade, nomeadamente uma proposta do Governo para que seja simplificada a burocracia no acolhimento de estrangeiros em Portugal, algo a que se opõe o Chega que lançou duras críticas à vinda de emigrantes para Portugal.

O português Pedro Pablo Pichardo conquistou este sábado o título de campeão do mundo do triplo salto, em Eugene, nos Estados Unidos, ao ‘voar’ 17,95 metros, na sua primeira tentativa.

Pichardo tornou-se no sétimo português a conquistar um título mundial no atletismo, depois de Fernanda Ribeiro, Manuela Machado, Carla Sacramento, Inês Henriques, Rosa Mota e Nelson Évora, conquistando a primeira medalha para Portugal em Eugene2022 e juntando este título à liderança do ‘ranking’ mundial e ao da Liga de Diamante de 2021, depois dos segundos lugares nos campeonatos do mundo Moscovo2013 e Pequim2015, ainda como cubano.