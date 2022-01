“País precisa de um quadro político parlamentar que garanta estabilidade”, diz Pedro Silva Pereira

Pedro Silva Pereira, recentemente reeleito vice-presidente do Parlamento Europeu, defendeu, em antecipação das eleições legislativas, este domingo, 30 de janeiro, que Portugal “precisa de um quadro político parlamentar que garanta estabilidade”

“Não foi assim com o quadro político anterior e isso colocou-nos nos perante uma crise política absurda, irresponsável e perigosa”, afirmou o antigo ministro em entrevista ao Jornal Económico (JE).

O eurodeputado classifica a situação em que o país foi colocado com o chumbo do Orçamento do Estado para 2022 como perigosa, atendendo ao contexto económico internacional vivido e aos desafios que gestão da crise pandémica suscitaram.

“É preciso ir votar para defender a estabilidade política de que o país precisa, mas também para defender o Serviço Nacional de Saúde e a Segurança Social da agenda perigosa pretendida por Rui Rio”, alertou, elegendo a abstenção como o “mais perigoso adversário” do seu partido [PS].

Na entrevista ao JE, o vice-presidente do Parlamento Europeu eleito abordou o conflito na Ucrânia, os riscos da inflação e da subida das taxas de juros, o legado de David Sassoli e a presidência francesa do Conselho da União Europeia.

“E cada vez mais claro que independentemente do novo esforço de investimento na sua própria defesa [Europa], o seu compromisso com a NATO é absolutamente essencial”, destacou.

Leia a entrevista completa na edição impressa do Jornal Económico disponível amanhã, sexta-feira, nas bancas, bem como na plataforma JE leitor.