“Países mais vulneráveis estão a sofrer o maior aperto da diminuição do ciclo de crédito global”, alerta Vítor Gaspar

Vítor Gaspar, antigo ministro das Finanças e atual diretor de Assuntos Orçamentais do Fundo Monetário Internacional (FMI), alerta para a subida dos rácios de dívida pública após a pandemia e os seus efeitos na atividade económica, especialmente em países menos desenvolvidos, aos quais se juntam agora os efeitos da subida de preços das matérias-primas.

“Os níveis globais de dívida já estavam altos antes da Covid-19, mas no primeiro ano de pandemia a dívida total, incluindo a privada, subiu 28 pontos percentuais (p.p.) do PIB global – o maior aumento anual de que há registo. Mais de metade desta subida deu-se em balanços públicos”, destacou Vítor Gaspar esta quarta-feira.

Apesar do efeito positivo na redução dos rácios de dívida causado pela recuperação do crescimento na generalidade dos países, a dívida pública deverá manter-se 9% do PIB mais elevada em 2024 do que estava em 2019 nos países mais desenvolvidos, ao passo que, para as economias emergentes, a diferença será de 18%, embora o peso da China neste fenómeno seja assinalável.

Excluindo a subida da dívida chinesa, os mercados emergentes devem verificar uma dívida pública 6% do PIB mais alta em 2024 do que no final de 2019.

“Os países mais vulneráveis estão a sofrer o maior aperto da diminuição do ciclo de crédito global”, argumentou Gaspar, destacando o corte “persistente no produto de cerca de 5 p.p. e 6 p.p., respetivamente”, para mercados emergentes e para países de baixos rendimentos. Acresce a isto que 60% deste segundo grupo já se encontra em sobre-endividamento ou perto disso.

Por outro lado, as disrupções na economia mundial têm resultado numa aceleração significativa dos preços de várias matérias-primas, com destaque para os bens alimentares, cujo impacto em economias menos ricas é uma preocupação para o Fundo.

Gaspar defende, portanto, que os governos locais tomem medidas para proteger os seus cidadãos, sobretudo na questão alimentar, com a sugestão de “transferências temporárias e orientadas para os mais vulneráveis, enquanto deixam os preços domésticos ajustarem”.

No entanto, na questão energética a complexidade é maior, dados os objetivos climáticos globais até 2030. O representante do FMI pede assim “políticas calibradas cuidadosamente para aliviar o impacto dos preços elevados em pessoas e empresas vulneráveis” combinadas com “ação efetiva” na busca do corte de emissões de gases poluentes.