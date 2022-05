PAN defende alargamento dos beneficiários do passe sub-23

O partido Pessoas Animais e Natureza (PAN) submeteu uma proposta ao aditamento do Orçamento do Estado para 2022 onde pede o alargamento dos beneficiários do passe sub-23.

Na proposta de alteração o PAN explica que “pretende assegurar um alargamento dos beneficiários do Passe Sub-23, por forma a que, tal como sucede com os estudantes de Medicina (onde o curso de licenciatura dura, pelo menos, 6 anos) e de Arquitetura (onde o curso de licenciatura tem mestrado integrado e dura, pelo menos, 5 anos)”.

O partido liderado por Inês de Sousa Real quer que “passem a poder beneficiar deste passe os estudantes de direito que tendo terminado a licenciatura, cuja duração é de 4 anos, se encontrem inscritos no mestrado”.

Para o PAN “é urgente que Portugal avance para uma redução progressiva e sustentável do preço dos passes dos transportes coletivos, sempre com o objetivo da sua gratuitidade no horizonte”.

“A criação de incentivos à utilização dos transportes coletivos é uma medida essencial do ponto de vista ambiental porque reduz as emissões de gases com efeito de estufa, reduz a dependência dos combustíveis fósseis e contribui para que o país cumpra as metas de descarbonização a que está vinculado”, aponta o partido.

O PAN acrescenta ainda que com o alargamento “promove-se, também, a justiça social e a democratização no acesso aos transportes públicos”.