O PAN defendeu também a criação de um parque canino e de praias pet friendly em Santa Cruz.

13 Setembro 2023, 08h14

A campanha do PAN às eleições regionais da Madeira, marcadas para 24 de setembro, elogiou as medidas implementadas pela Câmara Municipal de Santa Cruz de âmbito ambiental e da causa animal.

O PAN reuniu-se com o presidente e a vice-presidente da autarquia, Filipe Sousa e Élia Ascensão, com o objetivo de perceber a realidade do concelho e debater preocupações no que se refere à defesa da causa animal e ambiental.

A comitiva do PAN inclui os candidatos à eleições regionais e a porta-voz do partido, Inês de Sousa Real.

“O PAN congratula a autarquia pela implementação de várias medidas ambientais e da causa animal, que vão ao encontro dos princípios que o PAN tem vindo a defender”, disse a cabeça-de-lista às eleições regionais da Madeira, Mónica Freitas.

Durante esta reunião a autarquia destacou algumas das medidas implementadas como por exemplo a ecotaxa turística e a recolha de resíduos ao apoio na atribuição de ração.

O PAN sensibilizou no sentido de se substituir o fogo de artifício por espetáculo de drones, referindo que se trata de uma “alternativa mais adequada” à proteção das aves. A força partidária defendeu também a criação de um parque canino e de praias pet friendly em Santa Cruz.

A força partidária defendeu também apoio às famílias com animais de estimação na Região da Madeira, a partir da promoção da redução do IVA para produtos alimentares e cuidados médico-veterinários, a suspensão da venda de animais de companhia enquanto houver animais para adoção, um incentivo ao acolhimento de animais de companhia por pessoas seniores, “fomentando simultaneamente a adoção e o combate à solidão, e garantindo a adoção-recolha em caso de falecimento do detentor”.