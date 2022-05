PAN pede que Ministério Público investigue financiamento do Governo da Madeira às IPSS e casas do povo

O PAN pediu que o Ministério Público investigue o financiamento do Governo da Madeira às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e casas do povo, na sequência de um relatório do Tribunal de Contas que sinalizou irregularidades nas contas de instituições subsidiadas pelo Instituto de Segurança Social, no valor de 65 milhões de euros.

“A comissão política do PAN Madeira acompanha com preocupação as eventuais tropelias na Segurança Social da Madeira”, refere o partido.

O partido sublinha que apesar do presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, ter garantido “a boa gestão na Segurança Social”, o PAN refere que “tem muitas dúvidas” dessa mesma gestão.

“E não é de agora, pois já a 22 de dezembro de 2021 o PAN alertou para o informalismo/obscuridade dos procedimentos da Segurança Social da Madeira”, diz o partido.

“Vivemos num tempo em que o poder político na Madeira se permite a tudo e ainda se mostra indignado por colocarem em causa as suas práticas e princípios/ou falta deles”, afirma o PAN.

“Num dia ficámos a saber (pelo Tribunal de Contas) que existe um desvio de 1.7 milhões de euros, o que não é significativo (para a presidente do Instituto de Segurança Social) pois representa apenas 0,58% da receita (será um dos tais martelanços que fala Miguel Albuquerque?), mas… num segundo relatório ficamos a saber que +/- 40% das instituições (empresas) que foram apoiadas pela Segurança Social da Madeira não apresentaram contas do que receberam nos anos de 2016 a 2018. E aos “insignificantes” 1.7 Milhões de euros juntam-se mais 65 Milhões de euros entregues “sem destino”, acrescentou o partido.

O PAN questiona onde está a “ética, transparência e competência”, e pede que sejam cumpridas as recomendações do Tribunal de Contas, e que o Ministério Público investigue o financiamento do Governo Regional às IPSS e às casas do povo.

“Assim como defendemos que a ser apurado que existem relações dúbias entre o Governo Regional e estas entidades que os prevaricadores sejam responsabilizados criminalmente”, reforça o partido.