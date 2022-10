PAN quer aumento da área arborizada da Madeira

O PAN Madeira desafiou o Governo Regional a aumentar a área arborizada, e a cuidar das mudas, reforçando que quanto maior for a área florestal mais água a região terá. O partido aproveitou o dia nacional da água para verificar o estado de conservação da vegetação.

“Poupar água é garantir vida, enquanto comunidade a emergência climática é o desafio das nossas vidas e as previsões apontam para que no futuro as reduções de água para consumo possam atingir os 50%. Para o PAN as soluções para as perdas de água na Madeira passam por recuperar a mancha florestal das nossas serras, pois a parte do enchimento proveniente da chuva não é suficiente para manter o equilíbrio entre a carga e as descargas nos aquíferos na região, sendo imprescindível para esse equilíbrio a água proveniente dos nevoeiros e retida pela vegetação – a construção da Estrada das Ginjas para além de um erro para a natureza é um erro para o nosso futuro, pois é o coberto vegetal e não o alcatrão que permite a recolha de água pelos aquíferos”, diz a força partidária.

O PAN deixou uma série de sugestões de modo a poupar água. “Vamos fechar as torneiras enquanto escova os dentes; Vamos usar apenas a água necessária para cozinhar; Vamos tomar um duche rápido em vez de um banho; Vamos recolher e reutilize a água desperdiçada; Vamos evitar as fugas de água; Não vamos regar as plantas nas horas de mais sol”.