21 Junho 2023, 10h48

O PAN deu entrada de um projeto lei no sentido de reforçar os poderes de fiscalização parlamentar do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) e criar um regime de incompatibilidades aplicável aos membros do Conselho de Fiscalização do SIRP.

No projeto, o PAN diz que apesar da “legislação em vigor ser clara nos princípios de que o SIRP não exerce funções policiais e de que na sua atuação não pode ameaçar ou ofender os direitos, liberdades e garantias consignados na Constituição e na lei, a verdade é que nas últimas décadas se têm verificado situações em que tais princípios não terão sido respeitados”.

O partido liderado por Inês de Sousa Real cita, como exemplo, “o caso mais recente e que mais dúvidas de legalidade levantou foi aquele que envolveu o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro, e que foi amplamente discutido nas últimas semanas”.

Na perspectiva do PAN, casos “como este suscitaram a necessidade de se reforçar os poderes de fiscalização parlamentar do SIRP e a independência do Conselho de Fiscalização do SIRP”.

“Para o PAN, a existência de mecanismos de escrutínio e de fiscalização independentes e robustos da atividade do SIRP são uma garantia de uma melhor defesa e salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos”, refere o partido.

Assim, com a proposta o PAN pretende “criar um quadro legal de incompatibilidades que, sob pena de inelegibilidade ou cessação do mandato, impeçam a ocupação do cargo do Conselho de Fiscalização do SIRP de titulares de órgãos de soberania, das Regiões Autónomas ou do poder local”.

“Pessoas que nos cinco anos anteriores tenham integrado o corpo especial do SIRP ou que tenham exercido as funções de primeiros-ministros, ministro da Presidência, da Defesa Nacional, da Administração Interna, da Justiça, dos Negócios Estrangeiros ou das Finanças, ou ainda que tenham sido membros do Conselho Superior de Informações”.