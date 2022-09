PAN reivindica plano de acessibilidade pedonal para o Funchal

O PAN reivindica um plano de acessibilidade pedonal para o Funchal com o intuito de se identificarem estratégias para a promoção de acessibilidades, mobilidade e autonomia das crianças e jovens enquanto peões, no ambiente rodoviário perto das escolas, garantido a sua segurança, através do controlo e gestão do risco de acidente.

A proposta será apresentada pelo partido na reunião da Assembleia Municipal do Funchal, prevista para esta sexta-feira. A força partidária entende que a falta de passeios e o excesso de poluição nos acessos às escolas e nas suas áreas envolventes é um dos “grandes problemas” no município do Funchal.

“A falta de passeios para as crianças se deslocarem de casa para as escolas aumentam o risco de atropelamento e limitam as possibilidades de estas se deslocarem a pé na nossa cidade. Isto contribui para uma melhor qualidade do ar que as crianças respiram no caminho para a escola ou nos seus recreios, muitos deles expostos a níveis excessivos de poluição provenientes dos automóveis e autocarros que circulam por perto”, diz o deputado do PAN, Joaquim Sousa.