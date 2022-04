Parceria entre Caixiave e Tryba investe 50 milhões de euros em nova fábrica de produção de janelas eficientes

A Caixiave, empresa que se afirma fabricante líder no mercado ibérico em janelas e portas eficientes de PVC, juntou-se ao grupo francês Atrya, mais conhecido pela sua marca Tryba, e daí nasceu em Famalicão a primeira fábrica da Acwin, “que será uma das maiores unidades de produção de janelas eficientes da Europa”.

Localizada em Famalicão, esta nova unidade industrial vai arrancar a sua produção e representa um investimento superior a 50 milhões de euros.

Segundo um comunicado da Câmara Municipal de Famalicão, este investimento “visa permitir criar duas centenas de novos postos de trabalho”.

“As primeiras unidades produzidas nas novas instalações da empresa, que ocupam 42 mil metros quadrados de área, são entregues aos clientes na próxima semana e prevê-se que a unidade esteja concluída na totalidade até ao final do ano”, adianta o mesmo docuumento.

De acordo com o referido comunicado, “trata-se de uma empresa que encaixa no conceito de indústria 4.0, dada a elevada presença tecnológica presente nas instalações e a eficiência e sustentabilidade produtiva”.

Para o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, este investimento vai criar “bons postos de trabalho e aumentar a capacidade exportadora do terceiro concelho mais exportador de Portugal”.

Na visita às instalações, acompanhado pelo administrador da empresa, Carlos Sá, Mário Passos descobriu um “investimento de verdadeiro interesse municipal e nacional, com o que de melhor há no mundo e a pensar no futuro”.

“Dimensão tecnológica, sustentabilidade, produtividade e eficiência são conceitos muitos presentes, num investimento de futuro para Famalicão”, sublinhou o autarca.

Segundo o administrador da Caixiave, Carlos Sá, a nova unidade “vai permitir aumentar a capacidade de produção e enfrentar novos desafios que se apresentem no mercado externo”.

“Grande parte da produção vai ser para exportação e vamos triplicar a nossa capacidade de produção ao nível de janelas eficientes”, assegurou Carlos Sá.

Refira-se que este projeto empresarial mereceu a declaração de interesse municipal, ao abrigo do regulamento Made 2IN.