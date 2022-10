Pares Advogados assessoraram Sevenair Academy na compra dos ativos da norte-americana L3Harris Technologies

A Pares Advogados, “através da sua equipa de Direito Comercial e Societário, prestou apoio jurídico à Sevenair Academy na aquisição de todos os ativos aeronáuticos da norte-americana L3Harris Technologies, localizados em Portugal”, refere a sociedade em comunicado.

Com esta aquisição, que teve lugar após a entrada de um novo acionista na empresa – o “family office” Worldapproach, de Isaías Gomes Teixeira – “a Sevenair Academy torna-se a maior escola de formação de pilotos da Europa, com duas bases de formação (Cascais e Ponte de Sor) onde oferece mais de 30 mil metros quadrados de instalações, cerca de meia centena de aeronaves na sua maioria com uma idade inferior a quatro anos, seis simuladores de voo e um campus para alojar centenas de alunos”.

“O trabalho desenvolvido pela Pares Advogados envolveu a reorganização societária das sociedades pertencentes à Sevenair Academy, bem como a negociação e formalização da aquisição dos ativos da L3Harris Technologies”, adianta o comunicado.

O trabalho foi coordenado pelo associado coordenador Tiago Gama, com a participação da associada da área de Direito Fiscal, Maria Norton dos Reis, e dos associados da área de Direito Comercial e Societário, André Rei e Marta Belchior.

A Sevenair Academy foi fundada em 1988 e faz parte do Grupo Sevenair. “É a principal Escola de Aviação em Portugal e uma das maiores da Europa, oferecendo cursos de formação de pilotos, oficiais de operações de voo e técnicos de manutenção. Todos os seus cursos são reconhecidos internacionalmente e certificados pelas autoridades competentes”, refere a Pares.