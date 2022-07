Parlamento debate Estado da Nação esta quarta-feira (com áudio)

No Parlamento, esta quarta-feira, vai decorrer o debate do Estado da Nação que vai contar com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

O debate inicia-se com uma intervenção do Primeiro-Ministro, sujeito a perguntas dos grupos parlamentares e dos Deputados únicos representantes de um partido, seguindo-se o debate generalizado, que é encerrado pelo Governo. Inicialmente a conferência de líderes tinha marcado o debate político sobre o “estado da Nação” para dia 21 de julho e o último plenário de votações para dia 20, tendo agora trocado esses agendamentos.

O debate ainda não começou, mas os partidos já se começaram a pronunciar sobre o estado da nação. No PSD, o líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento admitiu ver o estado da nação com “muita preocupação” e acusou o Governo de estar “desorientado” e “desorganizado”, segundo a agência “Lusa”.

“O estado da nação para o PSD é bastante preocupante. Nós temos um Governo que tem quatro meses, mas que está desorientado, desorganizado e, sobretudo, sem capacidade reformista, cansado”, disse Joaquim Miranda Sarmento.

Por sua vez, o presidente do grupo parlamentar do Chega referiu que Portugal “é um país que está a viver uma situação extremamente difícil, uma situação que está no limite”. “Isto dos incêndios é quase catastrófico (…), o país está literalmente a arder, de norte a sul do país há incêndios em todo o lado, e isto revela apenas que o Governo não precaveu esta situação”, afirmou.

Na Iniciativa Liberal, o presidente do partido, João Cotrim Figueiredo, considerou que “o estado da nação, em Portugal, com o grau de estatismo que temos tido, confunde-se com o estado do Estado”. “E quando se olha para o estado do Estado, eu acho que tem de se confessar que ele é preocupante”, completou o liberal.

À esquerda o PCP ainda não se manifestou, mas no Bloco foi diferente. Pedro Filipe Soares, o líder do grupo parlamentar bloquista, apontou à “Lusa” que o “Governo não toma medidas sobre problemas estruturais do país”. “O estado da nação pode ser, em parte, respondido pelo estado da governação e, para o Governo, parece que o lema é: ‘o país segue dentro de momentos’”, destacou.