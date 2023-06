O grupo investiu 262 milhões de euros naquele ano, mais 39% do que em 2021. A ‘holding’ Parpública, por seu turno, regista números líquidos na ordem de 16 milhões de euros.

20 Junho 2023, 19h50

O grupo Parpública apresentou hoje as suas contas referentes ao ano passado, dando a conhecer resultado líquido consolidado de 155 milhões de euros, acima da quantia atingida um ano antes (137 milhões de euros).

Num comunicado divulgado esta terça-feira, o grupo faz saber que, no mesmo período, o investimento cresceu 39% face ao período homólogo, para um total de 262 milhões de euros.

A Parpública sublinha o papel da resiliência e da flexibilidade nestes resultados, destacando que todos os segmentos apresentaram resultados positivos no último ano. No mesmo âmbito, lembra que a sua estratégia está assente, cada vez mais nas novas tecnologias, o que resulta na facilitação da disponibilização da informação.

Nas contas individuais da holding Parpública, o resultado líquido aproxima-se dos 16 milhões de euros, ao passo que o capital próprio cresceu 241 milhões de euros, para um total de 4,2 mil milhões.

O grupo promete continuar a criar valor através de respostas coletivas consolidadas e faz referência à importância do papel de “uma articulação estratégica na reflexão e na potenciação de oportunidades e de sinergias corporativas com as participadas”.