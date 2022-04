Partygate: Boris Johnson diz que os deputados devem esperar para ter os “todos os factos”

Boris Johnson acredita que os deputados devem esperar para ter os “todos os factos” antes de decidir se devem desencadear uma nova investigação ao caso ‘Partygate’.

De acordo com o “The Guardian”, Johnson vai discutir comércio e segurança com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na sua primeira visita ao país desde que se tornou primeiro-ministro em 2019. Aterrou em Ahmedabad e foi recebido calorosamente com vários cachos de rosas.

Mas a viagem corre o risco de ser ofuscada pela investigação que decorre às festas polémicas que aconteceram durante o período de confinamento no Reino Unido, isto numa altura em que os deputados se preparam para votar uma moção do Partido Trabalhista que decidirá se vão ou não haver mais investigações, desta vez por parte do parlamento que vai tentar perceber se Boris Johnson mentiu ou não à assembleia.

“Estou muito interessado em todas as formas possíveis de escrutínio e o parlamento pode fazer o que quiser. Mas tudo o que eu diria é que acho que isso não deve acontecer até que a investigação esteja concluída”, disse o primeiro-ministro.

Acrescentou que os deputados devem ter os “factos completos” antes de tomar qualquer medida.

Questionado sobre se havia circunstâncias em que poderia demitir-se por causa do Partygate, disse: “não me vem essa ideia à cabeça neste momento”.