Partygate começa a ser um grande problema político para Boris Johnson

Depois de um emaranhado de procedimentos a que obrigaram os procedimentos muito particulares da Câmara dos Comuns britânica, o primeiro-ministro do país, Boris Johnson – ausente na Índia – pode ter pela frente aquele que será o seu último combate enquanto inquilino de Downing Street: a questão das festas ou dos finais de tarde de boa-disposição, dependendo de quem delas falar, deixaram em definitivo de ser uma piada entre o governo de Sua Majestade para passarem a ser o epicentro do embate entre conservadores e trabalhistas. Ou, para possível desgraça de Boris Johnson, entre os trabalhistas aliados a um grupo numeroso de conservadores e os restantes conservadores.

Numa altura em que Boris Johnson antevia que se ‘safaria’ do problema com uma multa e um pedido de desculpas, a necessidade imperiosa de os trabalhistas procurarem de um caso com consistência para alavancarem uma oposição que não tem passado pelos melhores dias fez voltar tudo atrás. E o Partygate, como se chama o escândalo, é agora uma realidade política que Johnson já não tem forma de contornar.

Depois das referidas peripécias – que tiveram a ver, entre muitas outras coisas, com a forma como foi redigido o pedido de criação de uma comissão de investigação ao Partygate – o resultado final é que Johnson será mesmo investigado por supostas mentiras e não acatamento das leis que o próprio governo criou para combater a pandemia.

“Acho que podemos dizer que correu bem”, disse um membro de um partido da oposição (que não os trabalhistas), citado pelo jornal “The Guardian”. “Todos estes procedimentos da Câmara dos Comuns podem parecer profundamente estranhos, mas as pessoas reconhecem uma trapalhada quando veem uma. É como o caos sobre o acordo Brexit de Theresa May: ninguém realmente o entendeu, mas todos sabiam que era uma trapalhada”, recorda, lembrando-se que a antecessora de Johnson foi ‘trucidada” pelo poderoso Comité 1922 (conservador) – o mesmo que poderá ‘tramar’ o atual primeiro-ministro.

O crédito pela estratégia trabalhista está nas mãos do parlamentar Alan Campbell e do diretor político do líder trabalhista Keir Starmer, Luke Sullivan – mas, no limite, todo o processo servirá (se tudo correr como o previsto) para dar uma nova vida a Starmer.

Keir Starmer é líder dos trabalhistas desde que o seu antecessor, Jeremy Corbyn, abandonou o cargo, igualmente naufragado na confusão do Brexit. Mas, numa altura em que tudo indicava que o novo líder iria impor-se com facilidade, não foi nada disso que aconteceu.

Johnson acabava de conseguir uma inesperada e muito forte maioria absoluta (em dezembro de 2019) e Starmer não conseguiu impor a sua condição de líder da oposição de forma eficaz. Isso mesmo ficou bem patente no ano passado, quando algumas eleições regionais realizadas em lugares importantes determinaram o quase desaparecimento dos trabalhistas e o ressurgimento dos Liberais Democratas como a força em crescendo.

Foi nessa altura que todos os sinais de alarme começaram a tocar na sede dos trabalhistas. E foi também nessa altura que os seus líderes decidiram que teriam de ‘agarrar’ um tema que lhes permitisse dar a entender que a sua ação enquanto oposição não estava acabada. Estranhamente, dizem alguns analistas, a escolha acabou por cair no Partygate – quando talvez tivesse sido mais evidente usara forma errática como o executivo de Boris Johnson lidou com a pandemia. Ou os sucessivos escândalos motivados por diversas saídas intempestivas de ministros ao longo do último ano.

Resta saber se os trabalhistas conseguem retirar do Partygate – apesar de tudo um tema ‘light’ quando comparado com vários outros – todo o carburante de que precisam para retirar Boris Johnson da chefia do governo britânico.