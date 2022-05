Patron. Herói de quatro patas da Ucrânia foi medalhado pelos serviços à pátria

Pequeno mas destemido, o Jack Russell Patron deixou de detetar bombas durante um dia para ser medalhado pelo seu serviço à Ucrânia. No passado domingo, Patron e o seu dono, Myhailo Iliev, viram a sua dedicação à pátria reconhecida e recompensada, especialmente devido ao serviço que desenvolveram desde a invasão russa.

Patron, o pequeno Jack Russell, tornou-se o símbolo da unidade canina e a sua imagem esteve espalhada por todo o mundo quando o seu trabalho foi reconhecido. Desde o início do conflito armado, Patron já detetou mais de 200 dispositivos explosivos russos.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy presented a medal of courage to Patron, a Jack Russell terrier who detects bombs pic.twitter.com/3TBBMu54D1 — Reuters (@Reuters) May 8, 2022

“Hoje quero recompensar os heróis ucranianos que já estão a limpar as minas do nosso território. E, juntamente com os nossos heróis, um soldado maravilhoso – Patron – que ajuda não só a neutralizar explosivos mas também ensina os nossos filhos as regras de segurança quando há ameaça de bomba”, apontou Volodymyr Zelensky no momento da entrega do prémio.

A medalha foi entregue a Patron durante a visita do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, a Kiev. Quando chegou à frente do presidente ucraniano e de Trudeau, Patron abanou a cauda e ladrou, arrancando risos dos presentes da sala e levando o primeiro-ministro canadiano à procura de biscoitos.

A medalha de Dedicação pelo Serviço foi entregue durante o encontro com Justin Trudeau devido à tecnologia canadiana que a equipa de Cernihiv usa durante o seu serviço e que permite a desativação dos dispositivos explosivos.