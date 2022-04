Patron, o improvável herói da Ucrânia. O cão que deteta as bombas do exército de Putin

Pequeno, malhado e pelo liso e corajoso. Assim é Patron, o Jack Russell terrier que se tornou o improvável herói da Ucrânia. O pequeno animal de quatro patas tem ajudado a salvas vidas no território ucraniano desde que a invasão russa se iniciou a 24 de fevereiro de 2022 e o seu trabalho de armas já lhe valeu vários fãs nas redes sociais.

Aos dois anos de idade, Patron (como tem escrito no seu corpete) trabalha com os serviços de emergência da cidade de Chernihiv. Antes da guerra, a sua função era localizar pessoas desaparecidas, a par do trabalho desenvolvido pelos cães usados para os salvamentos nos ataques do 11 de setembro, mas desde que começaram a cair mísseis, o destemido Jack Russell foi promovido e aventurou-se na procura de bombas russas em território ucraniano.

Desde o início do conflito, quando começou a ser desempenhar funções, Patron já ajudou a desativar mais de 150 dispositivos explosivos russos. Na rede social Twitter têm sido partilhadas imagens do cão, cujo nome significa munição em ucraniano, durante a realização das missões, com as mesmas a tornarem-se virais e partilhadas por todo o mundo.

O Centro para as Comunicações Estratégicas e Informação de Segurança da Ucrânia falou mesmo na produção de um filme em homenagem ao mais pequeno herói ucraniano quando a guerra terminar. “Um dia, a história de Patron vai ser transformada em filme, mas, por enquanto, está lealmente a cumprir os seus deveres profissionais”.

À procura das minas, Patron é sempre visto a correr entre a terra intocada e as armadilhas presentes no chão com o seu colete de proteção. O pequeno tamanho de Patron, e da raça Jack Russell em geral, é vista como uma vantagem para as tropas ucranianas de momento, uma vez que o cão pode meter-se em espaços apertados para identificar possíveis bombas por rebentar.

A partilha de Patron nas redes sociais, bem como as ilustrações em homenagem, “motiva-nos a não desistir, por mais difícil que seja, manter a fasquia elevada e lutar com forças renovadas, sabendo quantas pessoas estão à espera de ajuda e quantas pessoas acreditam em nós. O nosso Patron também não baixa as patas e envia a sua gratidão a todos”.

Apesar de Patron se destacar com os seus mais de 50 mil seguidores no Instagram, muitos à conta das histórias na comunicação social, os animais de quatro patas têm-se destacado pela deteção de armadilhas.

Um vídeo do Ministério da Defesa da Ucrânia, partilhado no Twitter, mostrou cães e gatos a acompanhar os militares na defesa pela Pátria onde ambos cresceram. A presença dos animais acaba também por ser uma pequena distração para as tropas ucranianas, uma vez que o país está permanentemente sob ataque.