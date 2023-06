Paul-Henri Nargeolet foi uma das cinco vítimas da implosão do submarino Titan. Conhecido como ‘Mr. Titanic’ pelo seu vasto conhecimento sobre o navio e por ter realizado mais de 37 mergulhos para ver os seus destroços.

23 Junho 2023, 16h31

Paul-Henri Nargeolet, tinha 77 anos, era um oceanógrafo, piloto de submersível, ex-comandante da marinha francesa, especialista em mergulhos profundos e aventureiro francês, foi apelidado de ‘Mr. Titanic’ devido ao seu conhecimento sobre o navio e por ter liderado a primeira expedição de recuperação dos destroços do navio.

O primeiro mergulho ao naufrágio foi em 1987, seguindo-se mais 37 mergulhos depois deste, tendo um deles sido realizado num outro submersível da OceanGate Expeditions, sobre o qual confessou que não saberia se voltaria em segurança. Nargeolet recuperou mais de cinco mil artefactos dos destroços, incluindo binóculos e cartas.

Era também o diretor de pesquisa subaquática da RMS Titanic, uma empresa americana que detém os direitos de resgate do naufrágio e opera exposições com artefactos do navio.

Nargeolet foi uma das cinco vítimas da implosão do submarino Titan, do qual foram encontrados destroços na passada quinta-feira, que indicam não haver sobreviventes.