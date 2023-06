São gestoras, fundadoras e acionistas das maiores empresas nacionais e internacionais. As portuguesas mais poderosas nos negócios gerem milhões de euros e lideram equipas de milhares de pessoas.

27 Junho 2023, 09h40

Movem-se em todas as áreas de atividade e dão cartas no mundo dos negócios dentro e fora de fronteiras. A revista Forbes Portugal apresenta a lista de 2023 das 50 mulheres portuguesas mais poderosas no mundo dos negócios, tendo por base a análise comparativa de um conjunto de empresárias e executivas de algumas das maiores empresas nacionais e internacionais.

Elaborada com base numa avaliação de centenas de empresas, das quais são retirados mais de 100 nomes de CEO, diretoras-gerais, administradoras, acionistas e empreendedoras, a lista está ordenada por uma pontuação final para cada nome, feita com base em cinco critérios, pontuados de zero a 20.

Segundo a metodologia definida pela Forbes, os nomes presentes na shortlist foram pontuados pela fortuna, pessoal ou familiar; pelo poder de decisão – se é CEO, presidente do Conselho de Administração, administradora ou acionista -, poder de influência, ou seja, a sua projeção fora da empresa, projetos em que se envolve, artigos que escreve e participação ativa nas redes sociais; dimensão do negócio – se são grandes negócios internacionais, em que países estão presentes, qual a área geográfica de ação; e pelo seu empreendedorismo, se apenas fez carreira numa área ou em várias, ou se se envolveu na criação de empresas.

As portuguesas mais poderosas do mundo dos negócios gerem milhões de euros e lideram equipas de milhares de colaboradores. Estão a desbravar terreno para que o mundo corporativo comece a dar mais oportunidades ao género sub-representado. Este estudo da Forbes Portugal mostra que as mulheres se estão a impor no mundo dos negócios, quer criando os seus impérios de raiz, quer dando continuidade aos legados familiares. A nova geração de executivas apostou nas suas carreiras, com percursos cada vez mais sólidos, com elevado grau de formação académica e elevado grau de empreendedorismo. Podemos encontrar mulheres portuguesas na diáspora com fortes currículos internacionais que competem com as melhores do mundo nas áreas da banca ou até em grandes multinacionais.

Conheça a seguir o top 10 que a Forbes Portugal distinguiu como sendo as portuguesas mais poderosas no mundo dos negócios: