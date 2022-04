Paulo Gonçalves no negócio do próximo treinador do SL Benfica? Clube desmente participação

Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico do SL Benfica, não está envolvido na contratação do treinador alemão Roger Schmidt. Esta quinta-feira, o clube encarnado fez um duplo desmentido a duas notícias do dia e que envolvem o futuro próximo do comando técnico dos encarnados.

Vamos por partes. A edição desta quinta-feira do “Correio da Manhã” avança que Paulo Gonçalves, um dos arguidos no caso “E-Toupeira” estaria autorizado por Rui Costa para envolver na contratação do próximo treinador do Benfica: o alemão Roger Schmidt. A justificar essa informação, o CM dá conta que Luciano Casal, sócio de Paulo Gonçalves, será amigo pessoal do técnico germânico que treina o PSV Eindhoven. Recorde-se que o processo “E-Toupeira” tem o julgamento a decorrer por esta altura no Campus de Justiça, no Parque das Nações, em Lisboa.

Em comunicado, as “águias” negam o envolvimento do ex-assessor jurídico do clube: “O Sport Lisboa e Benfica esclarece que são totalmente falsas as informações avançadas hoje e que envolvem o seu presidente Rui Costa, Paulo Gonçalves e Roger Schmid”, começa por referir o comunicado. O Benfica fala numa “numa persistente e total ausência de rigor ou adequação à verdade que merece público repúdio e será objeto de devida ação judicial”.

E sobre Roger Schmidt? De acordo com o SL Benfica, o clube ainda não avançou para a contratação de qualquer treinador para a próxima temporada. A CNN Portugal avançou esta quinta-feira que os “encarnados” já tinham fechado esse dossier e que o eleito é precisamente o técnico alemão de 55 anos e que o treinador do PSV, que já anunciou o adeus ao clube no final desta época, deveria assinar um vínculo de dois anos.

“O Sport Lisboa e Benfica esclarece que não tem qualquer contrato assinado com nenhum treinador para a próxima temporada”, esclarece o clube da Luz através dos meios oficiais, de acordo com informação do jornal “A Bola”.

Roger Schmidt, que deverá mesmo ser o próximo treinador do Benfica, treinou o Bayer Leverkusen (fez um terceiro e um quarto lugar na Bundesliga), o RB Salzburgo (onde foi campeão austríaco) e ainda o Beijing Guoan na China. O alemão de 55 anos começou a sua carreira de treinador no Delbrücker, naquele que foi o último clube que representou enquanto jogador.