Ouça o “Discurso Direto” com Paulo Núncio

O vice-presidente do CDS-PP, Paulo Núncio, entrevistado no programa “Discurso Direto” do NOVO e da JE TV, antecipa dificuldades para o próximo ano, agravadas por as “governações socialistas não terem capacidade de decisão e de realização”, com risco de recessão se o mesmo vier a suceder na Alemanha e a guerra na Ucrânia continuar a agravar-se.

Nas vésperas da apresentação do Orçamento do Estado para 2023, o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais considera que a falta de deputados do CDS levará a que não sejam apresentadas propostas de alívio da carga fiscal acompanhadas por diminuição de despesa pública, apontando incapacidade de o fazer ao Chega e à Iniciativa Liberal.

Paulo Núncio acredita que os centristas voltarão ao Parlamento, o que pode acontecer mais cedo do que o previsto, tendo em conta a erosão do Governo de António Costa. “O centro-direita tem de estar preparado para eleições antecipadas”, defende.

