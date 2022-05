Paulo Portas: solução do problema energético europeu está em África

Num cenário em que o preço das energias foi várias vezes multiplicado nos últimos meses – deixando à mostra uma dependência energética da Europa a que só os mais distraídos não davam a importância fundamental que ela tem – a solução pode estar em África, disse o ex-ministro Paulo Portas na Conferência ‘Os novos desafios da Energia’, organizada em conjunto pela Goldenergy e pelo grupo Axpo, com o Jornal Económico como media partner.

“A Europa precisa de uma política energética consistente com África”, não só porque é naquele continente que está a mais próxima e a mais ‘utilizável’ fonte de energias alternativa à à Rússia, como também, recordou Portas, “10 das 12 descobertas relevantes de energia realizadas em 2021 estão em África”.

Portanto, conclui-se, é a África que poderá patrocinar aquilo que, disse, é o financiamento direto da Europa à guerra russa contra a Ucrânia – e que só este ano já transferiu da Europa para a Rússia cerca de 50 mil milhões de euros. “Como é que alguém pode ter pensado que a energia não era uma categoria geopolítica?”, enfatizou o atual conferencista, para recordar que a guerra na Ucrânia tem o seu impacto, em termos geopolíticos e económicos, em primeiro lugar na Europa e só depois nos Estados Unidos e finalmente na China.

Mas, salientou ainda, os países bálticos, nórdicos e os antigamente chamados países de Leste “são os países da Europa que melhor recuperam” das crises. “Por uma razão: a flexibilidade; sem rigidez ideológica”, a economia é mais versátil. O que quer dizer que Portugal está na zona cinzenta da Europa: sobre os impactos, mas não tem flexibilidade para responder com rapidez. Neste particular, a Irlanda continua a ser um caso de enorme sucesso, a que vale a pena regressar para se aprender qualquer coisa, afirmou Portas, regressando assim a um ‘amor’ que se lhe conhece há muito.

Portugal tem ainda outros dois fatores de risco: uma grande dependência do turismo como fonte de ‘financiamento’ do PIB e uma dívida pública muito elevada.

Todas estas circunstâncias em conjunto produzem aquilo a que se costuma chamar a ‘tempestade perfeita’, pasto ideal para o ‘fogo’ que constitui o novíssimo paradigma económico: taxas de juro elevadas, inflação e dívida. E, recordou, “o aumento das taxas pesa mais sobre Estados, empresas e famílias com dívidas pesadas”. Também neste caso, Portugal está na linha da frente: dos 27 países europeus, só seis têm dívidas acima dos 100%: Portugal, Chipre, França, Bélgica, Espanha, Itália e Grécia. Uma curiosidade: “a dívida global do planeta é de 256% do PIB global” – talvez um político português entretanto caído em descrédito tivesse razão quando dizia que as dívidas não são para pagar!

Indústria com inflação de 26,7%

A dependência europeia dos combustíveis de terceiros – seja da Rússia seja dos países que forem encontrados como fornecedores de substituição – está a ter um impacto direto no aumento da inflação. E se os portugueses começam a andar atrapalhados com uma inflação que já está nos 7,2%, “bem pior estão as empresas portuguesas”, recordou Paulo Portas. É que “a inflação na indústria em Portugal está nos 26,7%”, muito à custa, como é evidente, do aumento da fatura energética.

O facto de haver inflação “convoca os bancos centrais a aumentarem taxas de juro de referência. Apenas os europeus se mantém nesta meditação que já vai muito longa sobre se a inflação será ou não transitória”, disse. Mas convém não esquecer que – com os Estados Unidos “a chegarem ao final do ano com as taxas nos 2,5% ou 2,75%” e a Europa a não sair dos 0% – o impacto na economia será muito acentuado. “Tenho a sensação que o banco central europeu tem mais pensamento político que económico, ao contrário da Reserva Federal dos Estados Unidos”, disse Paulo Portas, talvez não recordando que o presidente do Fed tem de ser aceite pelo congresso e o seu atual presidente foi acusado por Donald Trump de ser uma força de bloqueio às suas políticas económicas até que o ex-presidente o conseguiu ‘vergar’.

Pouco otimista, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros deixou ainda no ar uma incógnita: “os governos não costuma conseguir conciliar o urgente com o essencial: menor dependência europeia das energias da Rússia para o próximo inverno [o urgente], e descarbonizar a economia [o essencial]. Os dias da Europa estão cada vez mais cinzentos pelo fumo que cem da Ucrânia e, a partir do próximo mês de novembro, mais frios por causa do gás que, se tudo correr bem, já não se compra à Rússia.