Paulo Santos: “No cinema podemos ser o que quisermos”

O diretor geral da FEVIP e da GEDIP, Paulo Santos, falou com o JE sobre a segunda edição deste ano da Festa do Cinema. A primeira teve lugar em maio e contou com a adesão de 122 mil espetadores, um número que embora tenha ficado abaixo das expectativas, mostra uma recuperação do sector face a 2019.

21 Outubro 2023, 18h00