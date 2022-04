PCP apela à valorização dos direitos dos trabalhadores da Empresa de Cervejas da Madeira

Sofia Canha comparou a proposta apresentada agora pelo PS com a proposta apresentada na reunião plenária do dia anterior pelo PSD, que visa a criação de uma plataforma informática de monotorização dos apoios sociais, a qual será aprovada hoje na ALRAM. A deputada socialista considera que a proposta do seu partido “é mais abrangente”, enquanto que a proposta do PSD é “redutora”.