PCP apresenta novas alterações ao OE2022 tendo a habitação como prioridade

O PCP deu entrada, esta segunda-feira, com algumas propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2022. Os comunistas marcam como prioridade a habitação.

Em comunicado o PCP explica que as medidas que apresentou vão no sentido da “disponibilização de habitação pública, seja pela construção, seja pela reabilitação de imóveis degradados ou devolutos, garantindo para isso a criação de um gabinete de planeamento no IHRU”.

Nesta área o partido liderado por Jerónimo de Sousa também pretende “o reforço de meios financeiros ou o apoio a projetos de construção de habitações sem fins lucrativos executados por cooperativas ou associações de moradores”.

O PCP sugere ainda “que até ao final do ano fiquem suspensas as denúncias de contratos e a execução de hipotecas de habitações permanentes”.

“A realidade nacional, marcada pelas grandes dificuldades de acesso dos trabalhadores e da população em geral à habitação, de gravidade intensificada nas mais jovens gerações, confirma esta necessidade. É tempo de garantir as soluções que o país precisa assegurando a todos o direito constitucional à habitação, travando a especulação imobiliária e afirmando o Estado como grande promotor de habitação”, diz o partido.

Os comunistas não se ficaram pela habitação. Na área da defesa o PCP avança com propostas “visando a valorização da condição militar no que respeita às carreiras e promoções, corrigindo erros do passado, e elevando as condições de vida dos Antigos Combatentes consagrando o objetivo de que até 2026 nenhum destes homens e mulheres aufira pensões inferiores ao SMN e consagrando de imediato um complemento vitalício de 50 euros”.

Na área da proteção civil os comunistas propõem “apoios significativos para investimento, conservação e requalificação de instalações e melhoria da capacidade operacional das associações humanitárias de bombeiros”.

Quanto às comunidades portuguesas o PCP quer “o reforço do apoio às associações de emigrantes e a eliminação da propina e distribuição de manuais escolares gratuitos no ensino de português no estrangeiro”.