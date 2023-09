O PCP salienta que o Governo deveria ter enfrentado os bancos para ajudar as famílias neste momento de aperto.

21 Setembro 2023, 18h32

Bruno Pires, deputado do PCP, afirma que as medidas apresentadas pelo Governo, para o apoio às famílias no crédito à habitação, são uma “evidência de que aqueles que certamente irão agradecer e aplaudir as medidas anunciadas são os donos e os administradores dos bancos, que continuam a ganhar com os sacrifícios do povo. Estamos perante opções insuficientes, injustas, e que, ao cabo de dez aumentos sucessivos das taxas de juro, pecam por tardias e insuficientes”.

“Estamos perante uma opção que é no fundo proteger e defender a banca, que já está a ganhar 11 milhões de euros por dia, perante aquilo que é apresentado aos portugueses como uma redução, teoricamente, da prestação que é paga ao banco, mas os pagamentos são adiados e aqueles que são, aparentemente, reduzidos terão de ser pagos totalmente mais tarde, de forma acumulada ao banco, isto significa poupança zero para as famílias e lucros, por inteiro, para os bancos”, sublinha o deputado.

O PCP revela que “por outro lado, mantem-se o silêncio revoltante e incompreensível por parte do Governo relativamente à situação dramática que as populações enfrentam no que diz respeito ao arrendamento, e portanto para o PCP a situação é muito clara, não é possível responder aos problemas da habitação em Portugal sem enfrentar, sem ter a coragem politica de enfrentar os interesses mais poderosos do poder económico, desde logo no que diz respeito à banca e aos fundos imobiliários, e portanto em vez de estar a salvaguardar a posição, a garantir os lucros do banco e a sua proteção para o futuro, o que é preciso é proteger as pessoas, enfrentando os bancos”.

“Estamos a falar de uma situação em que o aumento das taxas de juro está a beneficiar os bancos, o tal lucro de 11 milhões diários , é diretamente resultante desta situação, e portanto aqueles que estão a ganhar com esta situação dramática das famílias, deviam desde logo ser chamados para contribuir para essa resposta”, afirma o deputado.