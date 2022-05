PCP considera que redução do IVA é mais benéfica para empresários da Madeira que a redução do IRC

O deputado único do PCP na Assembleia da Madeira, Ricardo Lume considera que a redução do IVA é mais benéfica para empresários da Madeira que a redução do IRC, esta última defendida pelo Governo Regional.

Na reunião plenária de 4 de maio na Assembleia da Madeira, sob discussão de uma proposta do JPP em reduzir o IVA na região, o deputado comunista afirmou que o PCP ouviu os empresários cá da região, nomeadamente de micro e pequenas empresas, chegando à conclusão que que, se o IVA fosse reduzido, tal garantiria maior poder de compra para os consumidores destas empresas e, por seu turno, garantir mais lucro aos empresários.

Ricardo Lume admitiu, no entanto, que “esgotar o diferencial máximo de fiscalização implicará consequências, é realidade”, contudo “a política faz-se de opções”, justificou, lembrando que a redução do IRC custa à região, em média, 27 milhões de euros por ano.

O deputado disse ainda que “sobra dinheiro às despesas públicas”, o que permite a redução do IVA.