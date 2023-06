O PCP defendeu que a “decisão de exclusão – por alegados motivos de segurança – das redes de 5G da tecnologia de países que não integram a NATO, a UE ou a OCDE, de uma enorme gravidade”.

22 Junho 2023, 19h24

O PCP sublinhou que a medida da UE, de restringir ou banir fornecedores de alto risco das redes móveis de quinta geração, é uma decisão de “enorme gravidade”.

“Esta decisão, que vai ainda mais longe do que foi «exigido» ao País pelos EUA e a UE (num inaceitável exercício de imposição externa), dirige-se contra países como o Brasil, a China e a Índia que são não apenas das maiores economias mundiais mas também parceiros tradicionais, com quem Portugal desenvolve há muito relações económicas”, apontaram os comunistas.

O partido liderado por Paulo Raimundo referiu que “este é um caminho perigoso e que atinge profundamente os interesses nacionais que, mais tarde ou mais cedo, originará retaliações económicas”.

Para o PCP esta é “uma decisão contrária aos interesses nacionais e ao arrepio da Constituição da República Portuguesa que aponta, e bem, para a cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o progresso da humanidade”.

“Esta política prejudica a economia nacional, desperdiça recursos públicos e, ao contrário do que é afirmado, não só afunila as relações externas do País, como se insere e contribui para a escalada de confrontação promovida pelos EUA e a UE”, referiu o partido.

É a posição assumida pelo PCP ao anúncio feito pela Comissão Europeia, a 15 de junho, quanto a um conjunto de medidas, que considerou “justificadas e adequadas”, a serem adotadas por 10 Estados-membros da União Europeia (UE). A recomendação passa por restringir ou banir fornecedores de alto risco das redes móveis de quinta geração (5G), como Huawei e ZTE.