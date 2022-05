PCP diz que embaixada ucraniana tem acesso a dados de desertores que vieram para Portugal

O PCP está indignado com a medida da Câmara Municipal de Lisboa (CML) que prevê que os dados pessoais dos refugiados ucranianos em Portugal possam estar à disposição da Embaixada da Ucrânia uma vez que incluem “homens que fugiram da lei marcial, refratários que recusaram ir para a guerra” e das suas famílias.

A denúncia é de João Ferreira, vereador comunista da CML, que indica no Twitter que “os refugiados ucranianos não terão todos as mesmas origens ou convicções” e que não se pode excluir que existam refratários, russófonos, independentistas, e outros. “As obrigações de proteção do Estado Português não podem exclui-los. A opção da Câmara de Lisboa é perniciosa e condenável”.

https://twitter.com/joao_ferreira33/status/1523762984522518528

A medida aprovada a semana passada está incluída no Programa Municipal de Emergência “VSI TUT – TODOS AQUI” para integração de refugiados do conflito militar na Ucrânia, através de soluções de habitação, trabalho, educação, saúde, mobilidade e cultura. É defendido que a integração dos refugiados tem de envolver as organizações representativas das pessoas migrantes e refugiadas, bem como as associações representativas da comunidade ucraniana no país, informa a “Lusa”.

“Atribuir a gestão do apoio aos refugiados a uma associação (com assumidas posições nacionalistas) indicada pela Embaixada da Ucrânia empurra alguns deles para uma óbvia vulnerabilidade. Desta vez, porém, não há manchetes nem comentários indignados nem pedidos de investigação”, atira João Ferreira, numa clara alusão à polémica da Câmara de Setúbal.

O “Expresso” noticiou no dia 30 de abril que pelo menos 160 refugiados ucranianos foram recebidos na autarquia comunista por russos simpatizantes do regime de Vladimir Putin e que responsáveis pela Linha de Apoio aos Refugiados fotocopiaram documentos dos refugiados, entre os quais passaportes e certidões das crianças. A publicação surtiu uma onda de contestação dos partidos políticos e da sociedade civil, com a comunicação social a acompanhar de perto o caso.

No mesmo dia, a Associação dos Ucranianos em Portugal disse que há “por todo o país” elementos pró-Putin nas organizações que estão a acolher refugiados ucranianos, alertando tratar-se de um fenómeno que se repete em toda a Europa. Esta terça-feira, o presidente Pavlo Sadokha vai ser ouvido no Parlamento.