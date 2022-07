PCP lamenta que seja “cada vez mais difícil” os madeirenses acederem ao direito à habitação

O deputado único do PCP na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), Ricardo Lume, interviu na Assembleia da Madeira considerando haver desigualdades no acesso à habitação por parte dos residentes na região.

“A realidade é que vivemos numa região em que os madeirenses se começam a sentir estranhos e é cada vez mais difícil aceder ao direito à habitação”, declarou o deputado na sequência do debate anual com o Governo Regional da Madeira sobre o “Estado da Região”, ocorrido esta manhã de quinta-feira na ALRAM.

O deputado citou o presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, num discurso proferido no dia da Região, tendo o governante dito não querer “uma ‘ilha-refúgio’, qual resort, onde quem tem muito dinheiro se sente bem e seguro e depois uma ilha-gueto onde os naturais não conseguem acompanhar o aumento do custo de vida nem aceder a bens essenciais como a habitação, sentindo-se estranhos na sua própria terra”.

“Esta dicotomia de ilha-resort / ilha-gueto é da responsabilidade do Governo Regional” acusou o deputado único do PCP.

Ricardo Lume afirmou vivermos num “momento histórico” na região porque “pela primeira vez, as novas gerações estão confrontadas com o regredir nas suas condições de vida relativamente aos seus pais”.

Quanto à estratégia do Governo Regional para a habitação, o deputado comunista disse que o executivo “apresenta valores para habitações a custos controlados de que controlados têm muito pouco” urgindo para que tome “medidas efetivas para garantir uma ilha em que os madeirenses possam viver com dignidade”.

Em resposta, o chefe do executivo madeirense, Miguel Albuquerque declarou que a Madeira é a região do país com o Coeficiente de Gini mais baixo (uma medida estatística para determinar desigualdades, comumente usada para determinar desigualdades no acesso à renda). Tal demonstra o “esforço [do Governo Regional] de garantir a coesão social, afiançou.