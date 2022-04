PCP quer 35 horas de trabalho semanal também para os trabalhadores do sector privado

O PCP deu entrada com uma proposta de lei que pretende que todos os trabalhadores, da função pública e privado, usufruam no máximo de 35 horas de trabalho semanais.

No projeto lei n.º 62/XV/1.ª o PCP recorda que “foi reposto o horário de trabalho das 35 horas na Administração Pública”. No entanto, “falta ainda o estabelecimento geral do horário máximo semanal das 35 horas para os trabalhadores que ainda não o têm, quer no sector público, quer no sector privado”.

“A redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais colocaria a necessidade de mais 440 mil trabalhadores para cumprir as mesmas horas de trabalho anuais, com igual produtividade; e em simultâneo cada trabalhador faria menos 240 horas de trabalho por ano”, aponta o PCP.

Para o PCP, a “aproximação entre o setor público e o setor privado deve radicar no objetivo de valorização do trabalho e reforço dos direitos de todos, construindo um rumo de progresso e justiça social”.

No mesmo documento o PCP apontou “que o Governo PSD/CDS entre 2011 e 2015 não só aumentou o período

normal de trabalho para os trabalhadores da administração pública como desferiu simultaneamente um ataque sem precedentes à contratação coletiva”.

Depois, em junho de 2016 regressaram as 35 horas semanais como período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas. Em 2019 o horário de 35 horas semanais foi alargado a quase todos os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde.