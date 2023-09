O PCP questionou o Governo que medidas vai tomar para vai minimizar os efeitos da paragem na Autoeuropa, quer para os trabalhadores e os seus salários, quer no aparelho produtivo nacional.

11 Setembro 2023, 09h43

O grupo parlamentar comunista dirigiu duas perguntas ao executivo, uma à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e outra ao ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, divulgadas no dia em que a fábrica de automóveis da Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, inicia uma paragem de produção de nove semanas que já provocou o despedimento de centenas de trabalhadores precários.

“Esta é uma situação que vai colocar problemas sociais acrescidos a muitos milhares de trabalhadores de mais de 30 empresas envolvidas em diferentes dimensões, de forma direta ou indireta, no processo produtivo desta importante empresa”, refere o PCP, recordando que a Autoeuropa “tem recebido apoios por parte do Estado desde a sua instalação em Portugal”.

Os comunistas exigem “uma uniformização de tratamento e que nenhum trabalhador veja os seus rendimentos reduzidos ou de todo perdidos sem qualquer recurso a medidas sociais de apoio, como se pode vir a verificar com os trabalhadores temporários”.

Por outro lado, consideram que “não é minimamente admissível que, perante o surgimento de problemas na normal laboração das empresas, seja o estado e a Segurança Social a suportar parte das medidas de apoio, como é o lay-off, mesmo que mitigado, a empresas que têm mecanismos internos negociados com os trabalhadores em detrimento do aumento dos seus salários”.

Da ministra do Trabalho, o PCP quer saber em concreto “que medidas está o Governo a tomar para garantir que todos os trabalhadores abrangidos por esta situação têm as suas retribuições defendidas e não as verão reduzidas”.

“Que medidas estão a ser tomadas pelo Governo para assegurar a defesa dos direitos de todos os trabalhadores envolvidos