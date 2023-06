“O Algoritmo da Epilepsia” foi criada por investigadores da Universidade de Coimbra e pelo teatro Marionet. Vai à cena a 28 de junho na cidade dos estudantes.

14 Junho 2023, 17h00

Um projeto desenvolvido por investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra em colaboração com a companhia de teatro Marionet, vai subir a palco, entre 28 de junho e 2 de julho. Chama-se “O Algoritmo da Epilepsia” e é sobre o uso de algoritmos de Inteligência Artificial (IA) para a previsão de crises epiléticas.

No último dia, após o espetáculo, está prevista uma conversa com especialistas das diversas áreas científicas, na qual o público está convidado a intervir.

“Com este projeto pretendemos explicar às pessoas os ritmos da ciência, desmistificar a inteligência artificial e mostrar o seu papel na sociedade”, começa por dizer Mauro Pinto, líder do projeto. Acima de tudo, continua, “queremos melhorar a qualidade de vida dos doentes. Estamos muito focados no lado da pessoa, por mais que tenhamos uma visão científica e algorítmica o importante é a pessoa. Queremos dar vida, voz e palco a quem tem a doença”, afirma o investigador e docente da FCTUC.

Francisca Moreira, diretora de produção da Marionet, destaca a importância do projeto para o despertar da consciência do público para a epilepsia. “Nós próprios não tínhamos muito conhecimento sobre a doença e acreditamos que talvez muita gente também possa não ter, e ao ver este espetáculo vão ficar com uma ideia”, assegura.

Não é a primeira vez que a companhia de teatro conimbricense colabora com a Universidade de Coimbra. Há 15 anos que a Marionet dá palco à investigação e ciência que se faz na instituição, interagindo com investigadores e docentes durante o processo criativo. Desta vez, toda a equipa artística teve aulas com o docente do DEI sobre IA, algoritmos e epilepsia. Os artistas tiveram também a oportunidade de conversar com doentes e com a equipa médica da Unidade de Monitorização de Epilepsia e do Sono (UMES) do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra (CHUC) que integra o projeto.

Ao longo do ano foram também desenvolvidas várias iniciativas abertas à comunidade, nomeadamente uma reunião para discussão do processo criativo e criada uma plataforma digital em que qualquer pessoa podia submeter ideias para a construção do espetáculo e realizar um questionário preparado.

O Theatre@DEI, que agora sai do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra (CISUC) para o Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, foi uma das ideias vencedoras no âmbito do projeto First Foundation da Feedzai, empresa criada por docentes do Departamento de Engenharia Informática.