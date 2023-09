A falta de componentes que são produzidos apenas na Eslovénia, algo que já fez com que a Autoeuropa deixasse de produzir 52 mil automóveis, poderá paralisar a produção em mais cinco fábricas do grupo germânico, avança o jornal “Público” esta terça-feira.

12 Setembro 2023, 07h05

Um componente usado no modelo T-Roc, montando em Portugal, que provocou a paragem de dois meses na produção da Autoeuropa, está a travar a produção em fábricas de outros países, dá nota o jornal “Público” esta terça-feira.

A falta de componentes que são produzidos apenas na Eslovénia, algo que já fez com que a Autoeuropa deixasse de produzir 52 mil automóveis, poderá paralisar a produção em mais cinco fábricas do grupo germânico, unidades que estão assim impedidas que produzir a 100%. Em causa estão rodas dentadas usadas nos motores de combustão interna e que equipam outros modelos do grupo Volkswagen.

“A peça em falta é usada num número muito elevado de motores que são colocados em diferentes modelos do grupo, fundamentalmente da Volkswagen, da Volkswagen Comerciais, da Seat e da Skoda”, confirma ao Público fonte do quartel-general da Volkswagen na Alemanha, em Wolfsburgo, onde são montados modelos como o Golf e Tiguan.

O JE avança na sua sua edição desta terça-feira que a Autoeuropa já sinalizou que quer preparar com os trabalhadores um plano de recuperação perdida para o período de lay-off. No entanto, os trabalhadores dizem que não pretendem subscrever qualquer tipo de plano até o tema ser debatido na Comissão de Trabalhadores.

Em cima da mesa está a realização de turnos suplementares à noite ao fim de semana numa altura em que o primeiro-ministro antecipou já que a suspensão da atividade na fábrica da Autoeuropa terá um impacto negativo no produto e nas exportações nacionais, salientando tanto os sucessivos choques económicos no mundo, como a crescente interdependência.