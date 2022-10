Pedro Braga lidera Sogevinus Fine Wines duas décadas depois de ter ingressado no grupo

A Sogevinus Fine Wines tem nova liderança: Pedro Braga é o Chief Executive Officer (CEO) do grupo que detém as marcas Kopke, Velhotes, Cálem, Burmester, Quinta da Boavista, Barros, e Quinta de São Luiz.

Licenciado em Engenharia pela Universidade Católica Portuguesa, conta com várias pós-graduações nas áreas de viticultura, enologia e qualidade, tendo completado um Master Business Administration (MBA) pela Escola de Negócios Caixa Nova Galicia.

Pedro Braga iniciou o percurso profissional em 2000, ingressando na Porto Calém, uma das empresas que deu origem ao grupo Sogevinus, criado nesse mesmo ano. Em 2004, assumiu a Direção de Produção, cargo que exerceu até 2012, data em que acumula as áreas de Compras, Qualidade, Processos, Logística e Gestão de Instalações, enquanto Diretor de Operações do Grupo Sogevinus. O cargo de COO – Chief Operations Officer chegou em 2017, cinco anos depois abraça a liderança.

É com enorme honra que aceito este novo desafio de liderar a Sogevinus, com a missão de garantir o seu crescimento suportado pelas capacidades da nossa equipa, pelo legado da gestão centenária das várias empresas e marcas, assim como pela confiança do acionista. Inerente a este reconhecimento interno, tenho a responsabilidade de dar continuidade ao excelente trabalho realizado por Sérgio Marly, que conduziu o grupo ao melhor momento da sua história, afirma.