Pedro Calado quer apostar na criação de postos de trabalho para desenvolvimento económico do Funchal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, quer criar condições para a criação de postos de trabalho para o desenvolvimento económico do Funchal, contudo sem onerar fiscalmente as empresas e os empresários.

Durante a inauguração da Madpets, loja especializada na área animal, o autarca sublinhou que a autarquia não quer empresas “para pagar impostos” mas empresas “para fazer a criação de postos de trabalho e desenvolver o tecido económico e empresarial da cidade”.

Pedro Calado agradeceu mais este investimento realizado na cidade, salientando que se trata de um “investimento muito grande”, sublinhando que a zona onde fica instalada a Madpets “é de franco crescimento, de franca aposta da autarquia em termos de infraestruturas”.

O presidente da Câmara do Funchal destacou a aposta que tem sido feita pela autarquia na causa animal, e sublinhou o esforço público que tem sido feito “para que as pessoas olhem para a causa animal de forma diferente, com uma responsabilidade maior, já que ter um animal significa cuidar dele toda a vida, isto é, a causa animal não começa só, na loja, pequeninos, para, passados uns meses, irmos entrega-los a uma associação qualquer protetora de animais. Isso é o lado errado. É o lado que não queremos”.

O autarca salientou a importância de “incentivar as famílias a terem os seus animais”, mas com bom impacto, quer humano, quer animal, quer social”, bem como a aposta do município na “preservação e divulgação do bem-estar animal”.