Em primeiro lugar ficou Pedro Passos Coelho escolhido por 15,8% dos inquiridos, e o secretário-geral da ONU posicionou-se no segundo lugar, com 14,8% das intenções de votos.

22 Setembro 2023, 14h48

O ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e o secretário-geral da ONU António Guterres foram classificados como preferidos pelos portugueses para as presidenciais de 2026, segundo o barómetro desta sexta-feira da Intercampus para o Jornal de Negócios, o Correio da Manhã e a CMTV.

Em primeiro lugar ficou Pedro Passos Coelho escolhido por 15,8% dos inquiridos, e o secretário-geral da ONU posicionou-se no segundo lugar, com 14,8% das intenções de votos. Em terceiro lugar ficou André Ventura, com 9% das preferências.

A lista continua com António Costa, em quarto lugar, tendo sido selecionado por 8,8% dos inquiridos. Em quinto lugar está Gouveia e Melo, com 7,8%. Depois, em sexto lugar ficou Luís Marques Mendes que subiu 3 pontos percentuais relativamente a julho, subindo da décima para a sexta posição.