Pegasus. Governo espanhol vai reforçar segurança depois de ataque de hackers

Depois de ter tornado público que os telemóveis do primeiro-ministro Pedro Sánchez e da ministra da Defesa, Margarita Robles, sofreram intrusões, o governo espanhol reconheceu que esta falha de segurança significa que “claramente os protocolos, procedimentos” de segurança devem ser reforçados.

O caso de espionagem motivou a decisão de realizar um processo de verificação aprofundado dos telemóveis dos membros do Governo, começando pelo Presidente do Governo e pela Ministra da Defesa, segundo o “El mundo”.

Apesar dos ataques terem ocorrido há um ano só agora é que foi efetuado um processo de verificação aprofundado no telemóvel do primeiro-ministro, o que o privou do uso pelo menos durante algumas horas. Este ano foram efetuados “controlos, atualizações de ferramentas de segurança”, como explicou o ministro da Presidência, Félix Bolaños, mas a verificação exaustiva só ocorreu nestes últimos dias.

“Podemos deixar claro que os protocolos de segurança devem ser reforçados”, assegurou Bolaños.

Além do reforço da segurança, alguns políticos espanhóis pedem investigação ao caso. Tanto Yolanda Díaz, líder do espaço United We Can no governo, quanto a ministra dos Direitos Sociais, Ione Belarra, secretária geral do Podemos, pediram uma investigação até as “últimas consequências”.

Por sua vez, Aitor Esteban, porta-voz do Partido Nacionalista Basco falou ontem sobre o assunto, que garantiu ser de “extrema gravidade”. Para Esteban é preciso esclarecer com urgência os pormenores do ataque e “conhecer o alcance desta falta de controlo e identificar os responsáveis ​​para exigir as correspondentes renúncias”.

Membros do governo recebem um iPhone criptografado e teoricamente à prova de hackers. Esses terminais carregam o aplicativo COMSec, desenvolvido pela empresa Indra. Os telemóveis possuem um sistema de comunicação seguro que possibilita a segurança de chamadas de voz, videochamadas, mensagens instantâneas e arquivos através de qualquer rede IP.

O Pegasus, sistema usado para espiar o telemóvel de Sanchez, é considerado o software de espionagem cibernética mais invasiva do mundo, sendo capaz de entrar nos telemóveis e extrair todas informações, bem como tem a capacidade de ativar sua câmera ou até mesmo recuperar mensagens apagadas sem que o utilizador perceba.