Penha Longa estabelece parceria com Quinta da Abelheira que produz agricultura biológica

O Penha Longa Resort acaba de estabelecer uma parceria com a Quinta da Abelheira em Mafra, para a realização dos eventos.

Em comunicado conjunto é referido que o “serviço de eventos com assinatura do Penha Longa adicionou ao seu portfólio a Quinta da Abelheira 1660 – uma quinta fundada no Séc. XVII que reúne um projeto de agricultura biológica, um projeto de turismo e uma paixão pela pintura portuguesa”.

A Quinta da Abelheira 1660, além de ser uma casa de família, tem também uma vertente de agricultura biológica, uma vertente hoteleira, e “alberga uma extraordinária coleção de arte”.

A quinta foi adquirida em 2013 pelos atuais proprietários, a família Duarte-Silva, que a recuperou com a colaboração dos trabalhadores da aldeia. “Uma reabilitação de quase uma década onde, além do bom gosto, se denota o respeito pelo património e uma extraordinária atenção ao detalhe, não fossem os novos proprietários amantes da arte e da pintura em especial”, refere o comunicado que anuncia a parceria.

O projecto tem à frente Vasco Duarte-Silva que é também CEO do Banco de Abidjan (BDA), que foi fundado em 2017 pela holding BDK Financial Group (BDK FG), um banco é especialista na região da UEMOA (União Económica e Monetária da África do Oeste), e tem como acionista principal o espanhol Alberto Cortina, e presidente da sociedade 3Angle Capital.

O responsável pelo projeto agrícola da Quinta da Abelheira passou também pelo Santander e pelo Citi, pelo que a produção de agricultura biológica é uma experiência completamente nova para o gestor.

A agricultura é a atividade principal da quinta, que iniciou em 2019 a transformação da quinta de agricultura convencional a biológica, assim como a aquisição de terrenos adjacentes à propriedade. Hoje já são 40 hectares, dos quais seis já ganharam a certificação de biológico e outros em período de conversão.

A estrela da produção é a Pêra Rocha, que preenche mais de 27 hectares, sendo hoje uma das maiores propriedades produtoras deste fruto DOC. “Entre os vários frutos e hortícolas que aqui se se produzem destacam-se os morangos, o tomate e os extraordinários ovos, provenientes de galinhas da raça Pedrês Portuguesa”, explica a sociedade.

A Quinta da Abelheira vai ser agora o cenário, “simultaneamente campestre e sofisticado”, onde vão ter lugar os eventos organizados pelo Penha Longa Catering, “e que podem ocupar várias áreas dentro da propriedade: a sala de festas (sala principal e de maior dimensão); a antiga adega, uma sala mais pequena e acolhedora, com uma parede forrada com arte de Outubro 2022”, explica a Penha Longa Resort.

A quinta tem uma parte de alojamento turístico, disponibilizando 8 quartos onde é possível ficar – divididos em 4 suites e 2 apartamentos duplos. Cada quarto é dedicado a um pintor português. Assim, nos eventos organizados pelo Penha Longa, os convidados podem ocupar os quartos, mediante marcação.

“É num longo corredor que acompanha os quartos que se encontra a maior coleção de desenhos de Emmerico Nunes (1888-1968), que integrou a exposição dedicada ao artista no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian”, é dito no comunicado. Além desta coleção de desenhos, os vários espaços da quinta albergam a coleção de arte do proprietário, “composta por obras que vão do séc. XVII a meados do Séc. XX onde a pintura e o desenho se evidenciam”.