Só no final de novembro é que se irá saber em definitivo quanto é que as pensões irão aumentar em 2024, tendo em conta que esses cálculos só poderão ser feito sabendo-se a evolução da inflação e o crescimento da economia.

22 Setembro 2023, 09h31

A maioria das pensões deverá ter um reforço estimado entre 6% e os 6,5%, de acordo com as contas feitas pelo jornal “Expresso” esta sexta-feira. A acontecer, esta será uma subida menos robusta do que aquele que aconteceu este ano mas ainda assim será uma das maiores de sempre.

Está prevista na lei uma fórmula de atualização das pensões, que se guia pelo crescimento económico e dos preços. Este ano, face aos níveis históricos de inflação, o Governo decidiu, contudo, dividir o aumento resultante da fórmula legal em duas partes: um suplemento extraordinário pago uma única vez (em outubro de 2022) e uma atualização mais limitada (paga em janeiro deste ano).

Como esse suplemento não foi incorporado no valor da pensão, havia o risco de, a partir de 2024, os pensionistas saírem prejudicados, já que a base de cálculo desses aumentos seria inferior à que poderia ter existido, se a fórmula legal tivesse sido integralmente respeitada.

Com o aumento de 3,57%, os pensionistas passaram, a partir de julho, a ter a pensão que teriam desde janeiro deste ano, se o Governo tivesse aplicado plenamente a fórmula legal, o que significa que a base de cálculo das atualizações de 2024 não sairá prejudicada.