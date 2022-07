Perspetivas económicas da Rússia melhoraram desde abril

A economia da Rússia está a comportar melhor do que o esperado tendo em conta as sanções abrangentes sobre a invasão da Ucrânia, apontou a “Business Insider” que cita o relatório World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Enquanto, por um lado, o FMI reduziu as previsões de crescimento para quase todos os países, por outro, elevou a previsão económica da Rússia – com a economia do país ainda a contrair, mas em 6% – o que representa uma melhoria em relação à previsão de abril de uma contração de 8,5%.

O FMI explica que esta melhoria deve-se às exportações de petróleo bruto e produtos não energéticos da Rússia que estão “a manter-se melhor do que o esperado”. “Além disso, os pedidos domésticos também está mostrando alguma resiliência graças à contenção do efeito das sanções no setor financeiro doméstico e a um enfraquecimento do mercado de trabalho abaixo do esperado”, acrescentou o FMI.

Apesar da atualização das previsões de crescimento, economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas referiu que os dados revelam que a Rússia vai passar por “uma recessão bastante considerável em 2022”.

No geral, o FMI alertou para uma perspetiva económica sombria, com o crescimento global provavelmente a atingir 3,2% este ano – abaixo dos 6,1% em 2021 devido à inflação acima do esperado, desaceleração na China e consequências da guerra na Ucrânia.

Na Europa, o crescimento é prejudicado pela possibilidade de uma interrupção no fornecimento de gás natural russo, uma vez que os países da região são fortemente dependentes da importação de combustível. É esperado que o crescimento do PIB da zona do euro desacelere para 2,6% este ano, abaixo dos 5,4% em 2021.

Em linha com as restantes economia, a dos EUA também está a desacelerar acentuadamente, com crescimento esperado para 2,3% este ano, abaixo dos 5,7% registados em 2021.