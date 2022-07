Hotel Pestana CR7 Marrakech lança promoção para residentes na Madeira

O mais recente hotel da marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels, o Pestana CR7 Marrakech, está a oferecer um desconto de 15%, exclusivo para residentes na Madeira queiram visitar a cidade marroquina.

Para usufruir do desconto, os residentes na Madeira podem aceder a pestanacr7.com ou ligar para o número210 158 100 e no momento da reserva, introduzir ou informar o código CR7MAD2022.

O hotel foi inaugurado no passado mês de março e fica localizado na M Avenue, uma das principais novas avenidas da cidade de Marraquexe, inserida num complexo de luxo que conta com restaurantes, cafés, museu/sala de espetáculos, bem como várias lojas de marcas internacionais. O hotel fica ainda a 10 minutos de carro da Praça Djemma El Fna, no centro da Medina de Marraquexe.

“Marque um golo certeiro’ e hospede-se no hotel do ‘melhor do mundo’ em Marrocos”, convida o grupo hoteleiro em comunicado.

Trata-se de “um hotel moderno que une a experiência Pestana, ao estilo de vida CR7 e que conta com uma decoração contemporânea, quartos amplos, confortáveis e um ambiente inspirado nos costumes marroquinos. O hotel conta ainda com um restaurante com pratos inspirados na gastronomia portuguesa e um SPA com Hammam, para uma experiência marroquina completa”, lê-se ainda no comunicado, onde se destaca ainda o rooftop do hotel, onde está situada a piscina.

A lembrar que no início do mês de julho foi inaugurada uma ligação aérea direta entre o Funchal e Marraquexe, operada pela companhia aérea espanhola Binter.