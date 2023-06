O projeto Pestana Porto Covo Village arrancou esta quinta-feira e já conta com cerca de 90% dos apartamento vendidos.

29 Junho 2023, 19h35

O Pestana Porto Covo Village, o mais recente empreendimento do Pestana Hotel Group na Costa Vicentina, arrancou esta quinta-feira. O novo projeto teve um investimento de 50 milhões de euros e situa-se a 500 metros da Praia Grande.

A semelhança de outros projetos realizados pelo Pestana Hotel Group, o Pestana Porto Covo Village já se encontra com cerca de 90% dos seus apartamentos vendidos.

O arranque do empreendimento contou com uma cerimónia simbólica, que contou com a presença de Dionísio Pestana, Chairman do Pestana Hotel Group, José Roquette, Chief Development Officer e Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Sines.

José Roquette, Chief Development Officer do Pestana Hotel Group, afirma que ” depois dos projetos em Tróia, na Comporta e nos Brejos da Carregueira, o Grupo decidiu expandir-se para sul e desenvolver a mesma fórmula de sucesso num novo projeto imobiliário, agora em Porto Covo, que respeitará o espírito tranquilo desta típica vila da costa alentejana”.

“A chegada do Pestana Hotel Group ao território vem não só qualificar a nossa oferta turística, como beneficiar muito qualitativamente a aldeia de Porto Covo. Por outro lado, é igualmente um sinal de reconhecimento do carácter e da personalidade de Porto Covo, das suas excecionais condições para o turismo balnear, mas também para complementar um modelo de procura que não se esgota no produto de sol e mar”, salienta Nuno Mascarenhas.